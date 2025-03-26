Зверев: «Чтобы изменить ситуацию, мне нужно показывать свою лучшую игру»

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что ему нужно, чтобы снова выйти на высокий уровень.

«Я не слишком зацикливаюсь на шансе завоевать титулы, но я знаю, что мне нужно играть в свой лучший теннис, чтобы изменить ситуацию. В последние несколько недель я не чувствовал себя должным образом, мои удары ухудшились, а результаты оказались разочаровывающими. Я очень усердно тренировался в этот период, пытаясь сохранить правильный настрой, чтобы снова быть конкурентоспособным. Несвоевременное выбывание в Индиан-Уэллсе дало мне больше времени на тренировки, чем я ожидал», — приводит Tennis World USA слова Зверева.

Ранее 27-летний теннисист прошел в четвертый круг «мастерса» в Майами. За выход в четвертьфинал он поборется с представителем Франции Артуром Фисом.

На данный момент Зверев занимает вторую строчку в рейтинге АТР. Первой ракеткой мира является итальянец Янник Синнер, которому немец проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии в этом году.