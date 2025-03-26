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26 марта, 22:25

Зверев: «Чтобы изменить ситуацию, мне нужно показывать свою лучшую игру»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что ему нужно, чтобы снова выйти на высокий уровень.

«Я не слишком зацикливаюсь на шансе завоевать титулы, но я знаю, что мне нужно играть в свой лучший теннис, чтобы изменить ситуацию. В последние несколько недель я не чувствовал себя должным образом, мои удары ухудшились, а результаты оказались разочаровывающими. Я очень усердно тренировался в этот период, пытаясь сохранить правильный настрой, чтобы снова быть конкурентоспособным. Несвоевременное выбывание в Индиан-Уэллсе дало мне больше времени на тренировки, чем я ожидал», — приводит Tennis World USA слова Зверева.

Ранее 27-летний теннисист прошел в четвертый круг «мастерса» в Майами. За выход в четвертьфинал он поборется с представителем Франции Артуром Фисом.

На данный момент Зверев занимает вторую строчку в рейтинге АТР. Первой ракеткой мира является итальянец Янник Синнер, которому немец проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии в этом году.

Источник: Tennis World USA
Теннис
Александр Зверев (теннис)
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