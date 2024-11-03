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Сегодня, 11:15

Неймар встретился с Соболенко на Итоговом турнире WTA: «Было приятно увидеться, королева»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар встретился с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко на Итоговом турнире WTA, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Было приятно увидеться, королева», — написал Неймар в соцсетях, опубликовав совместное фото со спортсменкой.

Арина Соболенко и Неймар.
Фото соцсети

В субботу, 2 ноября Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:4) в первом матче на Итоговом турнире WTA. Белорусская спортсменка проведет следующий матч 4 ноября против итальянки Ясмин Паолини.

Неймар Сантос
Теннис
Футбол
Арина Соболенко

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