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Сегодня, 14:05

Кирьос о намерении ВАДА дисквалифицировать Синнера: «Надеюсь, им плевать, что он первая ракетка мира и у него есть деньги»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) планирует добиться дисквалификации итальянца Янника Синнера.

29-летний австралиец оставил комментарий под данной новостью в соцсетях. Позже он удалил запись.

«Ахахахахаха, боже, надеюсь, людям, которые рассматривают это дело, наплевать, что он первая ракетка мира и у него есть деньги», — написал Кирьос.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. Независимый трибунал постановил, что запрещенное вещество попало в организм теннисиста через спрей для лечения порезов, который купил его фитнес-тренер. Физиотерапевт воспользовался им, чтобы залечить свою рану на руке. Позже он без перчаток делал массаж Синнеру.

Теннис
Ник Кирьос
Янник Синнер

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