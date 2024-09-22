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Сегодня, 09:46

Качмазов в двух сетах обыграл Харри и вышел в полуфинал турнира в Чэнду

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Россиянин Алибек Качмазов одержал победу над чилийцем Николасом Харри в четвертьфинале турнира в Чэнду — 6:3, 6:4.

Встреча продолжилась 1 час 34 минуты. Харри 11 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. У Качмазова три эйса, ни одной двойной и два реализованных брейка из шести.

В 1/2 финала турнира Качмазов встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Адриан Маннарино (Франция). Для 22-летнего россиянина это дебютный полуфинал на уровне ATP.

Ранее на турнире в Ченду Качмазов обыграл Александра Ковачевича и Таро Дэниеля. Он занимает 252-ю строчку в мировом рейтинге.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алибек Качмазов (Россия, Q) — Николас Харри (Чили, 3) — 6:3, 6:4

Теннис
Алибек Качмазов

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