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29 августа, 23:20

«Кто отпадет, травмируется, умрет — приходи!» Давыденко — об общении с Nike

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Один из лучших теннисистов в истории России России Николай Давыденко рассказал, как не сумел договориться о соглашении с Nike.

«Я был таким лошарой с этими контрактами. Уже первый полуфинал «Ролан Гаррос» был, и стоял в десятке мира, так что решил встретиться с Nike. А они, посмотрев на меня, выдали: мол, вот как будешь первым, тогда и приходи. Понял, спасибо, до свидания. У них № 1 или № 2 — топ, остальные лохи. Для Nike все просто. Или ты должен быть молодым американцем, юниором. К тому же, там был лист ожидания, или waiting list: [если] кто отпадет, травмируется, умрет — и ты следующий на очереди, приходи!», — сказал Давыденко в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Давыденко был третьей ракеткой мира. На его счету 21 титул ATP, на «шлемах» он четырежды доходил до полуфинала.

Теннис
Николай Давыденко
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