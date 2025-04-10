Эскюде считает, что Джокович больше не выиграет турнир «Большого шлема»: «Это слишком сложно для него»

Бывший французский теннисист Николя Эскюде поделился мыслями о перспективах 5-й ракетки мира Новака Джоковича.

«Он определенно идет на спад. Он больше не может не то что совершать какие-то подвиги, но и выигрывать каждый турнир, в котором участвует. Я больше не считаю, что у него получится выиграть «Большой шлем», это слишком сложно для него. У него есть конкуренция. Янник Синнер и Карлос Алькарас просто «съедают» многих игроков, которые находятся чуть ниже их в рейтинге. К сожалению, с Джоковичем происходит то же самое, что было с Федерером, Надалем и Марреем: чем больше вы давите на себя, тем больше возникает физических проблем, и это изматывает вас», — Tennis Up to Date слова Эскюде.

Ранее Джокович вылетел с «мастерса» в Монте-Карло, уступив во втором круге чилийцу Алехандро Табило (3:6, 4:6).

37-летний серб является победителем 24 турниров «Большого шлема». Всего за карьеру он завоевал 99 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.