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Сегодня, 20:52

Циципас проиграл 576-й ракетке мира Нисикори во втором раунде турнира в Монреале

Алина Савинова
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11-я ракетка мира грек Стефанос Циципас уступил занимающему 576-е место в рейтинге АТР Кеи Нисикори из Японии во втором круге «мастерса» в Монреале.

Встреча длилась 1 час 19 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 34-летнего японца.

В следующем круге Нисикори сыграет против Нуну Боржеша из Португалии, который победил француза Уго Умбера (3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кеи Нисикори (Япония) — Стефанос Циципас (Греция, 8) — 6:4, 6:4

Теннис
Стефанос Циципас
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