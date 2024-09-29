Руне победил Нисикори в четвертьфинале турнира в Токио

Сегодня, 14:45
Датский теннисист Хольгер Руне в трех сетах обыграл японца Кея Нисикори в четвертьфинале турнира в Токио — 3:6, 6:2, 7:5.
Спортсмены провели на корте 2 часа 15 минут. В решающем сете Руне уступал в счете 3:5, но затем взял четыре гейма подряд.
В полуфинале турнира Руне встретится либо с французом Артуром Филсом, либо с американцем Беном Шелтоном.
Токио (Япония)
Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 818 380 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хольгер Руне (Дания, 6) — Кеи Нисикори (Япония, WC) — 3:6, 6:2, 7:5