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Сегодня, 17:00

Карацев проиграл Нисиоке в полуфинале турнира в Чжухае

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Аслан Карацев.
Фото AFP
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Россиянин Аслан Карацев не смог выйти в финал турнира в Чжухае (Китай). В полуфинале он проиграл японцу Йосихито Нисиоке — 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 54 минуты.

На счету россиянина 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. У японца — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейка из 7.

В решающем матче Нисиока сыграет с другим россиянином Кареном Хачановым, который победил американца Себастьяна Корду (7:5, 6:4).

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Championships

Призовой фонд 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Йосихито Нисиока (Япония, 8) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 6:4

Теннис
Аслан Карацев
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