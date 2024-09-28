Руне стал последним четвертьфиналистом турнира в Токио

Сегодня, 13:27
Датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Токио (Япония).
В матче второго круга 21-летний спортсмен победил японца Есихито Нисиоку со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 8 минут.
За выход в полуфинал турнира Руне сыграет против еще одного представителя Японии Кея Нисикори.
Токио (Япония)
Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 818 380 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хольгер Руне (Дания, 6) — Есихито Нисиока (Япония, WC) — 6:2, 6:4