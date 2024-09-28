Руне стал последним четвертьфиналистом турнира в Токио

Датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Токио (Япония).

В матче второго круга 21-летний спортсмен победил японца Есихито Нисиоку со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 8 минут.

За выход в полуфинал турнира Руне сыграет против еще одного представителя Японии Кея Нисикори.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 818 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 6) — Есихито Нисиока (Япония, WC) — 6:2, 6:4