Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:41

Японец Нисиока стал победителем турнира в Атланте

Алина Савинова
Telegram Дзен

Японский теннисист Есихито Нисиока выиграл турнир категории ATP 250 в Атланте (США).

В финале соревнования 28-летний японец в трех сетах обыграл австралийца Джордана Томпсона — 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа 36 минут. За матч Нисиока 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету представителя Австралии 16 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 11.

Нисиока завоевал третий титул АТР в карьере. В октябре 2022 года он становился победителем турнира в Сеуле, а в сентябре 2018-го — в Шэньчжэне.

Теннис
1
0
Читайте также
Мужчина в пестрых плавках прыгнул в бассейн и стал мемом на Олимпиаде
Маршан побил олимпийский рекорд Фелпса на дистанции 400 метров комплексом
Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
Милей отказался признать победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Глава МИД Израиля Кац пригрозил Эрдогану повторением участи Саддама Хусейна
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Джокович — Маррею: «У тебя была шикарная карьера. Спасибо за то, что вдохновлял нас»