Норри и Гаске сыграют в финале турнира в Окленде

Сегодня, 09:48
Британский теннисист Кэмерон Норри и Ришар Гаске из Франции сыграют в финале турнира ATP 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В 1/2 финала Норри обыграл американца Дженсона Бруксби (6:3, 6:4), а соперник Гаске Констан Лестьенн (Франция) снялся с турнира.
Матч за титул турнира в Окленде состоится в ночь на 15 января.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — Дженсон Бруксби (США) — 6:3, 6:4
Ришар Гаске (Франция) — Констан Лестьенн (Франция) — 0:0 отказ 2-го игрока