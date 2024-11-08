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Сегодня, 22:13

Норри и Бонзи сыграют в финале турнира в Метце

Руслан Минаев
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Британец Кэмерон Норри и француз Бенжамен Бонзи сыграют в финале турнира в Метце.

Норри победил в полуфинале француза Корантена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:5), Бонзи был сильнее американца Алекса Микельсена — 4:6, 6:0, 7:5.

Финал состоится 9 ноября.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 579 320 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кэмерон Норри (Великобритания) — Корантен Муте (Франция) — 6:2, 7:6 (7:5)

Бенжамен Бонзи (Франция, Q) — Алекс Микельсен (США, 8) — 4:6, 6:0, 7:5

Теннис

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