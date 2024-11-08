Норри и Бонзи сыграют в финале турнира в Метце

Британец Кэмерон Норри и француз Бенжамен Бонзи сыграют в финале турнира в Метце. Норри победил в полуфинале француза Корантена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:5), Бонзи был сильнее американца Алекса Микельсена — 4:6, 6:0, 7:5. Финал состоится 9 ноября. Метц (Франция) Турнир ATP Moselle Open Призовой фонд 579 320 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Кэмерон Норри (Великобритания) — Корантен Муте (Франция) — 6:2, 7:6 (7:5) Бенжамен Бонзи (Франция, Q) — Алекс Микельсен (США, 8) — 4:6, 6:0, 7:5