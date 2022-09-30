Рууд не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Сеуле

Норвежский теннисист Каспер Рууд потерпел поражение от японца Йосихито Нисиоки в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сеуле (Корея).

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу японского теннисиста.

Таким образом, Нисиока вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем игры между американцами Маккензи Макдональдом и Александром Ковачевичем.

Сеул (Корея)

Турнир ATP Eugene Korea Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 117 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Йосихито Нисиока (Япония) — Каспер Рууд (Норвегия, 1) — 6:2, 3:6, 6:2

Следующий соперник

Маккензи Макдональд (США) — Александр Ковачевич (США, LL)