Рууд не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Сеуле

Сегодня, 11:10
Норвежский теннисист Каспер Рууд потерпел поражение от японца Йосихито Нисиоки в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сеуле (Корея).
Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу японского теннисиста.
Таким образом, Нисиока вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем игры между американцами Маккензи Макдональдом и Александром Ковачевичем.
Сеул (Корея)
Турнир ATP Eugene Korea Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 117 930 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Йосихито Нисиока (Япония) — Каспер Рууд (Норвегия, 1) — 6:2, 3:6, 6:2
Следующий соперник
Маккензи Макдональд (США) — Александр Ковачевич (США, LL)