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Сегодня, 17:36

Рууд: «Тому, кто захочет победить меня на грунте, придется играть в невероятный теннис»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о любви к предстоящему грунтовому сезону.

«Если вы посмотрите на первую сотню игроков мира, вы знаете, из ста я бы сказал, что 70 или 75 из них предпочитают играть на харде. Мы знаем гораздо меньше игроков, которые на самом деле любят больше играть на грунтовом покрытии, и я чувствую, что являюсь одним из них, думаю, это может быть моим преимуществом. Меня будет очень сложно победить на грунте, потому что если я буду физически готов, то смогу продержаться много часов, и тому, кто захочет победить меня на грунте, придется играть в невероятный теннис как минимум три часа», — приводит слова Рууда Eurosport.

Ранее Рууд вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле, где сразится с Себастьяном Баэсом из Аргентины.

Теннис
Каспер Рууд
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