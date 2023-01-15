Рууд: «Думаю, я могу назвать Надаля своим другом, он очень хороший парень»

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о своей дружбе с испанцем Рафаэлем Надалем.

– Он мировая звезда. В его жизни много всего происходит, и у него не так много свободного времени, но иногда мы можем поиграть в гольф. Нам нравится это занятие, поэтому, если мы оба бываем на Майорке, он иногда приглашает меня, что очень приятно. У него есть своя семья и близкие друзья. Когда мы видимся, у нас очень хорошие отношения. Думаю, я могу назвать его другом, он очень хороший парень, – приводит Clay Tennis слова Рууда.

– Как бы вы описали свой гольф?

– Я надеюсь, что мой гольф улучшился, но я не уверен. Иногда я играю хорошо, иногда я могу играть довольно плохо.

– Он лучше, чем у Надаля?

– Нет, это не так. Мы играли два раза, и оба раза он обыграл меня.

По итогам сезона-2022 Надаль впервые в карьере получил награду любимого игрока болельщиков, а также был признан лучшим теннисистом года по версии ITF