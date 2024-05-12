Джокович проиграл чилийцу Табило в третьем круге «мастерса» в Риме

Первая ракетка мира Новак Джокович не смог выйти в четвертый круг «мастерса» в Риме (Италия).

В третьем круге серб уступил чилийцу Алехандро Табило в двух сетах — 2:6, 3:6.

За два дня до этого, в пятницу, 10 мая один из болельщиков попал Джоковичу бутылкой в голову во время того, как теннисист раздавал автографы фанатам после победы над французом Корантеном Муте.

В четвертом круге турнира в Риме Алехандро Табило сыграет против россиянина Карена Хачанова.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Алехандро Табило (Чили, 29) — 2:6, 3:6