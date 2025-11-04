Джокович с победы стартовал на турнире в Афинах

4 ноября, 22:14
Сербский теннисист Новак Джокович победил чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира в Афинах.
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1 в пользу 24-кратного чемпиона «Больших шлемов».
Следующим соперником Джоковича станет победитель матча Элиот Спиццирри (США, Q) — Нуну Боржеш (Португалия, 6).
Афины (Греция)
Турнир ATP Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship
Призовой фонд 766 715 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Алехандро Табило (Чили) — 7:6 (7:3), 6:1