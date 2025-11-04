Джокович с победы стартовал на турнире в Афинах

Сербский теннисист Новак Джокович победил чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира в Афинах. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1 в пользу 24-кратного чемпиона «Больших шлемов». Следующим соперником Джоковича станет победитель матча Элиот Спиццирри (США, Q) — Нуну Боржеш (Португалия, 6). Афины (Греция) Турнир ATP Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship Призовой фонд 766 715 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Новак Джокович (Сербия, 1) — Алехандро Табило (Чили) — 7:6 (7:3), 6:1