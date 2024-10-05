Джокович с трудом победил Микельсена во втором круге «мастерса» в Шанхае

Четвертая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал непростую победу над американцем Алексом Микельсеном во втором круге «мастерса» в Шанхае — 7:6 (7:3), 7:6 (11:9).

Игра продлилась 1 час 56 минут. Микельсен 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. У Джоковича семь эйсов, три двойные и два реализованных брейка из семи.

В третьем круге соревнований Джокович сыграет с победителем встречи Флавио Коболли (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 4) — Алекс Микельсен (США) — 7:6 (7:3), 7:6 (11:9)