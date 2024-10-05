Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:35

Джокович с трудом победил Микельсена во втором круге «мастерса» в Шанхае

Telegram Дзен

Четвертая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал непростую победу над американцем Алексом Микельсеном во втором круге «мастерса» в Шанхае — 7:6 (7:3), 7:6 (11:9).

Игра продлилась 1 час 56 минут. Микельсен 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. У Джоковича семь эйсов, три двойные и два реализованных брейка из семи.

В третьем круге соревнований Джокович сыграет с победителем встречи Флавио Коболли (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 4) — Алекс Микельсен (США) — 7:6 (7:3), 7:6 (11:9)

Новак Джокович

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Сегодня
Вчера
Неделя