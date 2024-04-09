Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:00

Джокович догнал Надаля по рекордному количеству стартовых побед на «мастерсах»

Руслан Минаев
Новак Джокович.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Серб Новак Джокович догнал испанца Рафаэля Надаля по рекордному количеству побед на старте турниров серии ATP 1000. У обоих теннисистов теперь по 115 побед.

Первая ракетка мира обыграл россиянина Романа Сафиуллина в первом круге «мастерса» в Монте-Карло — 6:1, 6:2.

В топ-5 списка рекордсменов по количеству стартовых побед на турнирах серии ATP 1000 также входят Роджер Федерер (114), Томаш Бердых (93) и Энди Маррей (91).

Статистику начали вести с 1990 года, когда были созданы турниры серии «мастерс».

Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
1
0
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Екатеринбуржцы вытащили «мертвый» матч и добили «Магнитку». Что случилось в матче «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Джокович вынес россиянина в Монако. Медведеву и Рублеву будет непросто
Сафиуллин проиграл Джоковичу на «мастерсе» в Монте-Карло
Алькарас снялся с «мастерса» в Монте-Карло
Джокович ответил, когда Синнер станет первой ракеткой мира
Медведев: «Я очень жду «Ролан Гаррос». Чувствую, что мне удалось найти небольшое преимущество на «Шлемах»
Медведев идет по стопам Шараповой? Лидеры российского тенниса начинают грунтовый сезон в Монте-Карло
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафиуллин проиграл Джоковичу на «мастерсе» в Монте-Карло

Зверев вышел в третий круг «мастерса» в Монте-Карло