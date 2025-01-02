Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:53

Джокович в двух сетах обыграл Монфиса во втором круге турнира в Брисбене

Алина Савинова
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене.

Во втором круге 7-я ракетка мира со счетом 6:3, 6:3 победил француза Гаэля Монфиса. Встреча длилась 1 час 14 минут. За матч Джокович 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету французского спортсмена 4 эйса и 4 «двойных».

Следующим соперником серба станет американец Райлли Опелка.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 766 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:3

1
Теннис
Новак Джокович
Читайте также
В Англии найдена живой пропавшая без вести 52 года назад женщина
СК РФ обвинил четырех боевиков ВСУ в терактах на территории Курской области
Экс-тренер сборной Азербайджана по гимнастике Василева отстранена за насилие
Как футболисты отрывались на Новый год
Непомнящий и Карлсен разделили титул чемпиона мира по блицу
Число погибших в результате стрельбы в Черногории выросло до 12 человек
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Зверев — о проблемах с локтем: «Мне кажется, мячи только усугубляют»
Рублев перестанет себя калечить, а Мирра возьмет первый большой титул. 10 теннисных пожеланий на 2025 год
Смолов опубликовал совместное фото с Рублевым
Алькарас пошутил об игре за «Реал»: «Анчелотти сказал, что найдет для меня место»
Рублев — Медведеву: «Я Скрудж и желаю тебе Рождества без рождественского настроения»
Эррани — о допинговом скандале Синнера: «В каждом деле есть свои нюансы, и обобщать нельзя»
Сегодня
Вчера
Неделя