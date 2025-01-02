Джокович в двух сетах обыграл Монфиса во втором круге турнира в Брисбене

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене.

Во втором круге 7-я ракетка мира со счетом 6:3, 6:3 победил француза Гаэля Монфиса. Встреча длилась 1 час 14 минут. За матч Джокович 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету французского спортсмена 4 эйса и 4 «двойных».

Следующим соперником серба станет американец Райлли Опелка.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 766 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:3