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Сегодня, 12:10

Джокович после матча с Медведевым: «Нет ничего лучше, чем играть без боли»

Руслан Минаев
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Серб Новак Джокович заявил, что в матче с Даниилом Медведевым его не беспокоила боль в колене.

Вторая ракетка мира победил россиянина на выставочном турнире в Харлингеме (6:3, 6:4).

«Сегодня я получил очень большое удовольствие. Абсолютно точно нет ничего лучше, чем играть в теннис без боли. Боли не было. Проверка прошла на отлично», — сказал Джокович после игры.

37-летний теннисист 3 июня обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос». После этого Джокович снялся с турнира из-за травмы мениска.

Новак Джокович
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