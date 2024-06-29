Джокович после матча с Медведевым: «Нет ничего лучше, чем играть без боли»

Серб Новак Джокович заявил, что в матче с Даниилом Медведевым его не беспокоила боль в колене.

Вторая ракетка мира победил россиянина на выставочном турнире в Харлингеме (6:3, 6:4).

«Сегодня я получил очень большое удовольствие. Абсолютно точно нет ничего лучше, чем играть в теннис без боли. Боли не было. Проверка прошла на отлично», — сказал Джокович после игры.

37-летний теннисист 3 июня обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос». После этого Джокович снялся с турнира из-за травмы мениска.