Джокович — о вылете из «мастерса» в Монте-Карло: «Это был худший день»

Серб Новак Джокович прокомментировал поражение от чилийца Алехандро Табило (3:6, 4:6) во втором круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло.

«На самом деле был худший день. Я надеялся, что такого не произойдет. Но была высокая вероятность, что я сыграю вот так... Просто ужасно. Кошмарное ощущение — так играть. И мне жаль всех людей, которым пришлось на это смотреть», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Табило в третьем круге встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Валентин Вашеро (Монако).