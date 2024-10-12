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Сегодня, 17:06

Джокович — о финале в Шанхае: «У меня есть возможность сразиться с лучшим игроком в мире»

Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свой выход в финал турнира ATP-1000 в Шанхае.

В субботу, 12 октября, Джокович в двух сетах обыграл американца Тэйлора Фритца — 6:4, 7:6 (8:6). В финале «мастерса» Джокович сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером.

«В этом году я приехал сюда с желанием дойти до финала и состязаться за 100-й титул. У меня есть возможность сразиться с лучшим игроком мира. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Джокович в интервью на корте.

В другом полуфинале Янник Синнер обыграл представителя Чехии Томаша Махача.

Новак Джокович
Янник Синнер

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