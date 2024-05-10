Джокович вышел в третий круг «мастерса» в Риме

Серб Новак Джокович победил француза Корентена Муте во втором круге «мастерса» в Риме — 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 26 минут. Джокович реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов, у Муте — 2 из 7. В третьем круге первая ракетка мира встретится с Алехандро Табило (Чили, 29). Рим (Италия) Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Новак Джокович (Сербия, 1) — Корентен Муте (Франция, LL) — 6:3, 6:1 Миомир Кецманович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия, 5) — 0:6, 6:4, 6:4