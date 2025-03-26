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26 марта, 03:05

Джокович переиграл Музетти в четвертом круге турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в матче четвертого круга турнира в Майами — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 23 минуты. 37-летний серб подал 1 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

Следующим соперником Джоковича будет американец Себастьян Корда, который во вторник обыграл француза Гаэля Монфиса (6:4, 2:6, 6:4).

Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 4) — Лоренцо Музетти (Италия, 15) — 6:2, 6:2

4
Теннис
Новак Джокович
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