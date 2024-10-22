Новак Джокович может пропустить «мастерс» в Париже и досрочно завершить сезон

Четвертая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович может досрочно завершить сезон, чтобы подготовиться к Открытому чемпионату Австралии. Об этом сообщает Blic.

37-летний Джокович с большой долей вероятности пропустит «мастерс» в Париже, который пройдет с 28 октября по 3 ноября.

Отказ серба от участия в турнире снизит его шансы на появление в Итоговом турнире. Сейчас Джокович занимает шестое место в Чемпионской гонке ATP. В Турин поедут восемь лучших теннисистов.

На прошедших выходных Джокович занял третье место в выставочном турнире «Шлем шести королей» в Эр-Рияде. В матче за бронзу серб обыграл испанца Рафаэля Надаля.