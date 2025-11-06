Джокович обыграл Боржеша и вышел в полуфинал турнира в Афинах

Пятая ракетка мира Новак Джокович обыграл португальца Нуну Боржеша в четвертьфинале турнира в Афинах — 7:6 (7:1), 6:4.

Матч продлился 1 час 45 минут.

Джокович 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Боржеша 7 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

В полуфинале турнира в столице Греции 38-летний серб встретится с немцем Янником Ханфманном.

Афины (Греция)

Турнир ATP Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship

Призовой фонд 766 715 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Нуну Боржеш (Португалия, 6) — 7:6 (7:1), 6:4