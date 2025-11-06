Джокович обыграл Боржеша и вышел в полуфинал турнира в Афинах

6 ноября, 23:33
Пятая ракетка мира Новак Джокович обыграл португальца Нуну Боржеша в четвертьфинале турнира в Афинах — 7:6 (7:1), 6:4.
Матч продлился 1 час 45 минут.
Джокович 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Боржеша 7 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.
В полуфинале турнира в столице Греции 38-летний серб встретится с немцем Янником Ханфманном.
Афины (Греция)
Турнир ATP Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship
Призовой фонд 766 715 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Нуну Боржеш (Португалия, 6) — 7:6 (7:1), 6:4