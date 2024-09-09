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Сегодня, 07:33

Джокович опустился на 4-е место в рейтинге ATP, Зверев стал вторым

Руслан Минаев
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Немец Александр Зверев поднялся на второе место в рейтинге ATP. Он обогнал испанца Карлоса Алькараса, который сохранил третью строчку, и серба Новака Джоковича, который покинул топ-3 и стал четвертым.

Победитель US Open-2024 Янник Синнер закрепился в качестве первой ракетки мира, оторвавшись более чем на три тысячи очков. Другой финалист «мейджора» в Нью-Йорке Тэйлор Фритц вошел в топ-10 и занял 7-е место.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили 5-е и 6-е места, соответственно.

Обновленный рейтинг ATP от 9 сентября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 180

2 (4). Александр Зверев (Германия) — 7075

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690

4 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5560

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4645

7 (12). Тэйлор Фритц (США) — 4060

8 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4060

9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4010

10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3965

23 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1930

56 (57). Роман Сафиуллин (Россия) — 915

61 (60). Павел Котов (Россия) — 864

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Тэйлор Фритц
Янник Синнер

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