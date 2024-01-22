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Сегодня, 09:29

Джокович: «Не собираюсь уходить, пока я первая ракетка и нахожусь на вершине»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, есть ли у него планы по уходу из тенниса.

«Я уже несколько раз говорил, что не собираюсь уходить, пока я первая ракетка мира и нахожусь на вершине. Я не хочу уходить из тенниса в таком положении. Я чувствую, что могу продолжать. Когда я почувствую, что не в состоянии соревноваться на самом высоком уровне с парнями и быть претендентом на победу на турнирах «Большого шлема», тогда я, вероятно, подумаю об уходе из тенниса. Но все может измениться, конечно. Я уже не подросток. Я отец и муж. В личной жизни вне корта происходит много вещей, которые мне нравятся, которые требуют моего внимания, моего присутствия, моей энергии. Да, и все же я очень счастлив быть там, где я есть. Посмотрим, как далеко это зайдет», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В этом году 24-кратному чемпиону «Больших шлемов» исполнится 37 лет. 21 января Джокович оыбграл француза Адриана Маннарина (6:0, 6:0, 6:3) в четвертом круге Australian Open. В четвертьфинале он сыграет с Тэйлором Фритцем (США).

Теннис
Новак Джокович
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