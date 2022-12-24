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Сегодня, 19:47

Джокович: «Я хотел бы играть как можно дольше. У меня в голове нет никаких цифр или лимитов»

Иван Шитик
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Я хотел бы играть как можно дольше. У меня в голове нет никаких цифр или лимитов. Пока что все складывается весьма неплохо, мне не на что жаловаться. Так что пока я играю на этом уровне, пока во мне горит огонь, я буду продолжать», — цитирует Джоковича ESPN.

В финале Итогового турнира ATP в Турине 35-летний серб обыграл 24-летнего норвежца Каспера Рууда

Также в 2022 году сербский теннисист выиграл в турнир «Большого шлема» — Уимблдон, став семикратным его победителем.

Новак Джокович
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