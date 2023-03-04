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Сегодня, 14:29

Джокович — о матче против Надаля на грунте: «Если бы я не мог его обыграть, я бы не играл в теннис»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, сможет ли он обыграть испанца Рафаэля Надаля на грунтовом покрытии.

«Смогу ли обыграть Надаля на грунте? Если бы такой возможности не было, друг мой, я бы не играл в теннис. Если не сыграю в Америке, то буду играть на грунте. Наверное, Монте-Карло станет следующим турниром. В таком случае я возьму перерыв, подготовлюсь. Грунт — самое требовательное покрытие. Чтобы к нему подготовиться, нужно больше всего времени», — заявил Джокович на пресс-конференции.

Турнир ATP Masters 1000 Monte Carlo пройдет с 9 по 16 апреля.

Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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