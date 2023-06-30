Джокович: «Я не позволяю себе называть себя величайшим»

Сербский теннисист Новак Джокович ответил, считает ли себя величайшим игроком в истории.

«Я не позволяю себе называть себя величайшим. Я считаю это неуважением к другим поколениям игроков, которые проложили для нас путь. И меня очень трогает то, что я часть истории», — приводит слова Джоковича Independent.

36-летний серб является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — 23. Также он рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (388) и победитель 95 турниров АТР (из них 94 в одиночном разряде).