Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:05

Джокович — Федереру после финала в Шанхае: «Я впервые играл перед тобой и чувствовал дополнительное давление»

Алина Савинова
Новак Джокович.
Фото AFP
Telegram Дзен

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович обратился к завершившему карьеру швейцарцу Роджеру Федереру после поражения в финале «мастерса» в Шанхае.

В решающем матче серб уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:7 (4:7), 3:6.

«Поздравляю Янника. Он был просто слишком хорош сегодня, слишком силен. У тебя потрясающий сезон. Вижу пару знакомых лиц (смеется). Рад тебя видеть, Роджер. Я не привык, что ты сидишь на трибунах. Я бы хотел, чтобы ты был на корте и играл с нами. Наверное, я впервые играл перед тобой и чувствовал дополнительное давление. Но это замечательно. Спасибо, что пришел», — сказал Джокович после игры.

Джокович сыграл в третьем финале в этом году. 4-я ракетка мира уступил в финале Уимблдона-2024 Алькарасу и победил испанца в финале Олимпиады-2024.

Теннис
Новак Джокович
Роджер Федерер

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Костя Цзю: «Бетербиев прошел первый раз дистанцию в 12 раундов»
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Немецких военных спортсменов наказали за совместные фото с россиянами
Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо»
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Джокович — об упущенном 100-м титуле: «Для меня это не цель из разряда жизни или смерти»
Синнер отложил 100-й титул Джоковича. Итальянец обыграл серба в третий раз подряд
Синнер раскрыл секрет своих успешных матчей против Джоковича
Джокович проиграл Синнеру в финале «мастерса» в Шанхае
Джокович на тай-брейке обыграл Фритца и вышел в финал «мастерса» в Шанхае
Синнер обыграл Махача и стал первым финалистом турнира в Шанхае
Сегодня
Вчера
Неделя