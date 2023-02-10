Новак Джокович подал заявку на специальное разрешение на въезд в США

Первая ракетка мира Новак Джокович подал заявку на специальное разрешение на въезд в США.

Джокович не привит от коронавируса, а вакцинация требуется для въезда в США. Это требование отменят в мае 2023 года.

«К сожалению, это не в наших руках. Новаку нужно получить специальное разрешение, потому что США до сих пор не пускают непривитых иностранцев в страну — и это просто невероятно с учетом выступлений невакцинированных спортсменов по всему миру. Еще осталось проработать некоторые детали, но мы надеемся на положительный исход», — приводит слова младшего брата Джоковича Джордже Tennis Majors.

Сербский теннисист планирует выступить на мартовских «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.