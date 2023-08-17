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Сегодня, 07:24

Джокович — о матче с Монфисом: «Это будет битва ветеранов. Гаэль — необыкновенный человек»

Джокович назвал Монфиса самым харизматичным игроком за последние два десятилетия
Ана Горшкова
Корреспондент
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Серб Новак Джокович поделился мнением о французе Гаэле Монфисе, с котором сыграет в третьем круге «мастерса» в Цинциннати.

«Это будет битва ветеранов, — цитирует Джоковича RMC Sport. — Гаэль — необыкновенный человек, я его уважаю и очень люблю. Он приносит столько радости болельщикам. Он самый харизматичный игрок, который был у нас за последние два десятилетия».

Матч Джоковича и Монфиса запланирован на 18 августа, примерное время начало игры — 3.00 мск. Счет в личных встречах 18-1 в пользу серба.

Источник: RMC Sport
Теннис
Гаэль Монфис
Новак Джокович
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