Серб Новак Джокович поделился мнением о французе Гаэле Монфисе, с котором сыграет в третьем круге «мастерса» в Цинциннати.

«Это будет битва ветеранов, — цитирует Джоковича RMC Sport. — Гаэль — необыкновенный человек, я его уважаю и очень люблю. Он приносит столько радости болельщикам. Он самый харизматичный игрок, который был у нас за последние два десятилетия».

Матч Джоковича и Монфиса запланирован на 18 августа, примерное время начало игры — 3.00 мск. Счет в личных встречах 18-1 в пользу серба.