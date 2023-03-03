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Сегодня, 13:52

Джокович о матче с Медведевым: «Его уровень тенниса очень высок, особенно на харде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от полуфинала в Дубае против Даниила Медведева.

«Даниил — один из лучших игроков в мире за последние пять лет. Чемпион турнира «Большого шлема», бывший №1 рейтинга. Говорить особо не о чем. Его уровень тенниса очень высок, особенно на харде. Он немного напоминает Хуркача в геймах на подаче. Он любит быстро забирать геймы на своей подаче. Мы играли друг с другом довольно много раз, поэтому я знаю, чего от него ожидать. Я слежу за его игрой. Он в порядке и выигрывает турнир за турниром. Надеюсь, будет отличный матч», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Счет в личных встречах 9:4 в пользу сербского теннисистка. Матч 1/2 финала турнира в Дубае между Джоковичем и Медведевым пройдет в пятницу, 3 марта.

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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