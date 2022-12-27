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Сегодня, 14:48

Новак Джокович прилетел в Австралию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель 21-го турнира «Большого шлема» Новак Джокович прилетел в Австралию для участия в серии турниров, сообщает Tennis365.

По данным источника, сербский спортсмен приземлился в Австралии и намерен начать свой сезон с турнира ATP 250 в Аделаиде, который пройдет 2-8 января.

Напомним, в 2022 году Джокович, не желающий прививаться, пропустил Australian Open, однако выданная временная виза позволит ему сыграть на турнирах в Австралии в 2023.

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января.

Источник: Tennis365
Теннис
Новак Джокович
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