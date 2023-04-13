Джокович о поражении в Монте-Карло: «Знаю, что играю пока не очень. Мое самочувствие плохое»

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение от итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 5:7, 4:6) в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

«Честно говоря, после такой игры я чувствую себя ужасно. Но я поздравляю его. В важные моменты он держался хорошо. Это все, что я могу сказать. Удачи ему. Я в порядке. Всегда надеешься на хороший день, но да, я знаю, что играю пока не очень, а он играет очень хорошо. Я знал, что это будет трудный матч. Мое самочувствие сейчас плохое, потому что я проиграл матч. Вот и все. Поздравляю моего соперника. Я двигаюсь дальше», — приводит слова Джоковича Air Sportt.

В четвертьфинале турнира 21-летний Музетти сыграет с Янником Синнером (Италия).