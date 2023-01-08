Джокович о травме бедра: «По ходу финального матча иногда чувствовал напряжение в мышце»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал состояние бедра, которое он травмировал в полуфинале турнира в Аделаиде.

В матче за выход в финал Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:4). По ходу встречи серб потянул мышцу бедра и обращался за помощью к врачу.

«Когда проснулся, все было нормально. Вчера до позднего вечера работал с физио, общался с врачами и так далее. Очень внимательно отнесся к бедру. Все было нормально. По ходу матча иногда чувствовал напряжение в мышце, но не настолько, чтобы это меня беспокоило», сказал Джокович на пресс-конференции.

В финале турнира в Аделаиде 35-летний теннисист обыграл американца Себастьяна Корда (6:7, 7:6, 6:4).