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Сегодня, 09:50

Джокович: «Мой теннис стал лучше, благодаря матчам, которые я проиграл Надалю и Федереру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал влияние Рафаэля Надаля и Роджера Федерера на свою игру.

«Они помогли мне стать сильнее морально и физически. Мой теннис стал гораздо лучше благодаря нашим поединкам, а в основном благодаря матчам, которые я проиграл», — приводит слова Джоковича CNN.

Также 35-летний спортсмен прокомментировал потерю первой строчки мирового рейтинга.

«Нет, я ни о чем не жалею. Я понял, что сожаления только сдерживают тебя и заставляют жить прошлым. А я не хочу этого делать. Я также не хочу слишком много жить будущим. Я хочу быть как можно больше в настоящем. Так что я поздравляю Алькараса. Он абсолютно заслуживает того, чтобы вернуться на первую строчку», — сказал Джокович.

Джокович не смог принять участие в турнире в Индиан Уэллсе и пропустит «Мастерс» в Майами. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» не получил разрешения на въезд в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19.

Карлос Алькарас. Алькарас убрал Джоковича с вершины рейтинга. Вернется ли туда Медведев?

Источник: CNN
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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