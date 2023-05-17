Джокович — о Руне: «Приятный парень. Игрой он немного напоминает меня»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал встречу с датчанином Хольгером Руне в 1/4 финала «мастерса» в Риме.

«Мы с ним играли всего один раз. Тренировались довольно много, но официальный матч всего один (на самом деле два). Я проиграл ему в финале «мастерса» в Париже в очень упорном и тяжелом матче (еще обыграл на US Open-2021). Он уже несколько лет показывает отличный теннис в туре, особенно последние шесть-восемь месяцев. Закрепляется в качестве топ-игрока и сейчас заслуженно стоит в топ-10. Показывает качественную игру», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Также 35-летний серб заявил, что считает Руне одним из самых трудолюбивых игроков в туре.

«Еще он один из самых трудолюбивых в туре. Приятный парень. У нас хорошие отношения. Но на корте, конечно, оба хотим победить. Игрой он немного напоминает меня. Хорошо подготовлен физически, отлично защищается, но еще силен в контратаке. Может создать проблемы и справа, и слева. Качественная подача, агрессивный прием. Умеет играть на всех покрытиях. На грунте ему особенно комфортно. Думаю, будет очень физически сложный матч», — сказал Джокович.

Матч между Джоковичем и Руне за выход в полуфинал турнира в Риме состоится сегодня, 17 мая. Начало встречи запланировано на 14.00 мск.