Джокович и Надаль встречаются на турнире в Саудовской Аравии

Сербский теннисист Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль играют в матче за 3-е место на выставочном турнире «Шлем шести королей» в субботу, 19 октября. Начало встречи на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — в 17.30 по московскому времени.

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В полуфинале турнира Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру в трех сетах (2:6, 7:6, 4:6), Надаль уступил испанцу Карлосу Алькарасу в двух сетах (3:6, 3:6).