Джокович: «Ни рейтинг, ни Итоговый турнир не входят в число моих целей»

Сербский теннисист Новак Джокович назвал свои цели на текущем этапе карьеры.

«Ни рейтинг, ни Итоговый сейчас не входят в число моих целей. С другими турнирами покончено. Не знаю, буду ли я играть на них в этом году или в будущем, но мои приоритеты — игра за сборную и «Большие Шлемы», все остальное менее важно», — сказал Джокович на пресс-конференции.

На Открытом чемпионате США Джокович уступил в третьем круге австралийцу Алексею Попырину. Сейчас 37-летний серб участвует за свою национальную команду в Кубке Дэвиса.