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Сегодня, 11:45

Джокович — о победе над Лестьенном: «Возможно, это мой лучший теннис на австралийской земле»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над французом Констаном Лестьенном (6:3, 6:2) в матче первого круга турнира ATP 250 в Аделаиде.

«Возможно, это мой лучший теннис на австралийской земле. Я приехал рано, почти за неделю до моего первого матча. На самом деле, я не помню, когда так рано приезжал сюда, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы приспособиться к часовому поясу и разнице во времени, и просто к тому, что меня здесь ожидает. Как я уже говорил, с первого дня люди были очень добры, щедры со мной и моей командой, так что в целом пока отличный опыт», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Следующим соперником сербского теннисиста будет Кантен Алис из Франции.

Теннис
Новак Джокович
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Джокович победил Лестьенна в первом круге турнира в Аделаиде

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