Джокович обыграл Корду и вышел в полуфинал турнира в Майами

Сербский теннисист Новак Джокович переиграл американца Себастьяна Корду в четвертьфинале турнира в Майами — 6:3, 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 24 минуты. 37-летний серб сделал 11 подач навылет и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 7 подач навылет и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

В полуфинале Джокович сыграет против Григора Димитрова из Болгарии.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 4) — Себастьян Корда (США, 24) — 6:3, 7:6 (7:4)