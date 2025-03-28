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28 марта, 01:07

Джокович обыграл Корду и вышел в полуфинал турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Сербский теннисист Новак Джокович переиграл американца Себастьяна Корду в четвертьфинале турнира в Майами — 6:3, 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 24 минуты. 37-летний серб сделал 11 подач навылет и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 7 подач навылет и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

В полуфинале Джокович сыграет против Григора Димитрова из Болгарии.

Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 4) — Себастьян Корда (США, 24) — 6:3, 7:6 (7:4)

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Теннис
Новак Джокович
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