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Сегодня, 10:38

Новак Джокович сможет сыграть на US Open-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Новак Джокович сможет сыграть на US Open-2023.

Это следует из заявления Белого дома, сделанного в понедельник, 1 мая. В нем говорится, что в США с 12 мая отменят запрет на въезд невакцинированных от COVID-19.

Постановление о вакцинации было принято в США в 2021 году, из-за чего в прошлом сезоне Джокович был вынужден пропустить все турниры, проходящие в США. В этом году сербский теннисист пропустил турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.

US Open-2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября 2023 года. 35-летний Новак является трехкратным победителем Открытого чемпионата США.

Теннис
Новак Джокович
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