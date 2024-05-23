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Сегодня, 20:09

Джокович победил Грикспура и вышел в полуфинал турнира в Женеве

Руслан Минаев
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Серб Новак Джокович победил нидерландца Таллона Грикспура в четвертьфинале турнира в Женеве — 7:5, 6:1.

Матч длился 1 час 18 минут. Грикспур проводил второй матч за день. Несколько часов назад он за 2 часа 23 минуты обыграл канадца Дениса Шаповалова в трех сетах — 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:3.

Соперником Джоковича в полуфинале станет чех Томаш Махач.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1, WC) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — 7:5, 6:1

Теннис
Новак Джокович
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