Джокович победил Грикспура и вышел в полуфинал турнира в Женеве

Сегодня, 20:09
Серб Новак Джокович победил нидерландца Таллона Грикспура в четвертьфинале турнира в Женеве — 7:5, 6:1.
Матч длился 1 час 18 минут. Грикспур проводил второй матч за день. Несколько часов назад он за 2 часа 23 минуты обыграл канадца Дениса Шаповалова в трех сетах — 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:3.
Соперником Джоковича в полуфинале станет чех Томаш Махач.
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1, WC) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — 7:5, 6:1