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Сегодня, 12:30

Новак Джокович — Тейлор Фриц: смотреть матч «мастерса» в Шанхае онлайн

Джокович и Фриц встретятся в полуфинале «мастерса» в Шанхае
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сербский теннисист Новак Джокович и американец Тейлор Фриц встретятся в полуфинале «мастерса» в Шанхае в субботу, 12 октября. Игра начнется не ранее 14.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Джокович — Фриц с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Джокович является четвертой ракеткой мира. В предыдущих раундах Новак победил Алекса Микельсена, Флавио Коболли, Романа Сафиуллина и Якуба Меншика.

Фриц находится на седьмом месте в мировом рейтинге ATP. В предыдущих матчах шанхайского «мастерса» Тейлор прошел Теренса Атмана, Есуке Ватануки, Хольгера Руне и Давида Гоффена.

Победитель этого матча встретится в финале с победителем более раннего полуфинала между итальянцем Янником Синнером или чехом Томашем Махачем.

Теннис
Новак Джокович
Тэйлор Фритц

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