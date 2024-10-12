Джокович на тай-брейке обыграл Фритца и вышел в финал «мастерса» в Шанхае

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над американцем Тэйлором Фритцем в полуфинале «мастерса» в Шанхае — 6:4, 7:6 (8:6).

Встреча продлилась 1 час 55 минут. Джокович семь раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. У Фритца шесть эйсов, пять двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В финале турнира в Шанхае Джокович встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 4) — Тэйлор Фритц (США, 7) — 6:4, 7:6 (8:6)