Джокович на тай-брейке обыграл Фритца и вышел в финал «мастерса» в Шанхае

Сегодня, 16:05
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над американцем Тэйлором Фритцем в полуфинале «мастерса» в Шанхае — 6:4, 7:6 (8:6).
Встреча продлилась 1 час 55 минут. Джокович семь раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. У Фритца шесть эйсов, пять двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
В финале турнира в Шанхае Джокович встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 4) — Тэйлор Фритц (США, 7) — 6:4, 7:6 (8:6)