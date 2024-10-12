Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:05

Джокович на тай-брейке обыграл Фритца и вышел в финал «мастерса» в Шанхае

Новак Джокович.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над американцем Тэйлором Фритцем в полуфинале «мастерса» в Шанхае — 6:4, 7:6 (8:6).

Встреча продлилась 1 час 55 минут. Джокович семь раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. У Фритца шесть эйсов, пять двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В финале турнира в Шанхае Джокович встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 4) — Тэйлор Фритц (США, 7) — 6:4, 7:6 (8:6)

Новак Джокович
Янник Синнер

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
СМИ сообщили об уничтожении ударом ВС РФ в порту Одессы ценного груза для ВСУ
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов
Малкин первым из россиян вышел на отметку в 800 передач в НХЛ
МЧС подтвердило гибель двоих взрослых и двоих детей при пожаре на АЗС в Грозном
«Для Карпина я в компании «жирных». Даниил Хлусевич — о трансфере в «Зенит», дорогой покупке, Станковиче и сборной без матчей с Медиалигой
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Синнер обыграл Махача и стал первым финалистом турнира в Шанхае
Уволенный физиотерапевт Синнера: «Надеюсь, рано или поздно я тоже смогу рассказать, что произошло»
Алькарас рассказал о своих планах на оставшуюся часть сезона
Джокович в упорной борьбе обыграл Меншика и пробился в полуфинал «мастерса» в Шанхае
Янник Синнер останется первой ракеткой мира до конца года
Алькарас в двух сетах проиграл Махачу в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае
Сегодня
Вчера
Неделя